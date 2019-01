Oblačno sa kišom i snijegom

BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme. Prijje podne padavine se očekuje u Hercegovini, a tokom dana i u ostalim djelovima.

U Bosni većinom susnježica i snijeg. U Posavini i Krajini je moguća i kiša. U Hercegovini sa kišom i snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu od 2 do 6 stupnjeva.

Petak

Pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva ponegdje u Bosni sa slabim snijegom, a u Hercegovini sa kratkotrajnom kišom.

Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu od 2 do 6 stepeni.

Subota

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je moguće i provijavanje slabog snijega. Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini.

Jutarnja temperatura od -10 do -4, na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 7 stepeni.