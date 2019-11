Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a poslijepodne prestanak padavina i djelimično razvedravanje, na planinama sa slabim snijegom.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu 13, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH