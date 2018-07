U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 stepeni Celzijusa.