Oblačno sa pljuskovima

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Padavine, uglavnom, u drugom dijelu dana.

Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni.

Utorak

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru, bez padavina. Tokom dana, u cijeloj zemlji nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26.

Srijeda

Umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, uz nešto više oblaka sa kišom i pljuskovima, u istočnim i jugoistočnim područjima. Krajem dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima BiH.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni

Prognozirane temperature za veće gradove BiH