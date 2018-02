Oblačno sa slabim snijegom

BANJALUKA - Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana oblačno. Prije podne slab snijeg će padati u u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima.

Od večernjih sati postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjevernog smjera. U Hercegovini prije podne umjereno jaka bura koja će oslabiti u drugoj polovini dana.

Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

Ponedjeljak

U Bosni i Hercegovini prije podne novo naoblačenje. Krajem dana u Krajini se prognozira slab snijeg.

U Hercegovini se očekuje kiša. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između -5 i -1, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.

Utorak

U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira u Krajini, zapadnim, sjevernim područjima BiH i na planinama.

Očekuje se novih 10 do 20 centimetara snijega.

U ostalim dijelovima zemlje u nizinama se prognozira kiša ili susnježica. Jače padavine u Hercegovini i jugozapadu BiH.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna uglavnom između -1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni.