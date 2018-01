Oblačno uz kišu, temperatura do 15 stepeni

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni.

Prije podne na jugozapadu Bosne i u Hercegovini povremeno jak jugo. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 7 do 13, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo +10 ºC

Banjaluka + 10 ºC

Bijeljina + 10 ºC

Bihać + 9 ºC

Livno + 9 ºC

Mostar + 14 ºC

Zenica + 11 ºC

Trebinje + 14 ºC

Bioprognoza

Zbog nepovoljnih biometeoroloških prilika mnogi će se žaliti na tegobe sa snom, a danju umor, slabost, glavobolju. Kod hroničnih bolesnika ovakve vremenske prilike uzrokovaće povećanje tegoba vezanih uz njihove bolesti.