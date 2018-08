Oblačno uz pljuskove

U BiH se danas očekuje umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz porast oblačnosti, koji će tokom dana usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Jutarnje temperature biće od 16 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 35 stepeni.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 25 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 29ºC

Bihać + 29ºC

Livno + 28C

Mostar + 37C

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 34ºC

Četvrtak

U Hercegovini i na jugozapadu BiH pretežno vedro. U ostatku zemlje umjereno, ponedje pretežno oblačno sa kišom prije podne na sjeveru.

Tokom dana, u BiH nestabilno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 35 stepeni.

Petak

Malo do umjereno oblačno i sučano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 35.