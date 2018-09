Oblačno uz pljuskove

BANJALUKA – Danas se u BiH očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, na jugu pretežno vedro. U jutarnjim satima po kotlinama sa maglom.

Prije podne kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Krajini. Poslije podne ili u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu BiH.

Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovne umjeren porast naoblačenja tokom poslijepodneva može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar u sjevernim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima slab do umjeren južnih smjerova.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 23 do 29, u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku BiH od 27 do 33 °C.