Oblačno uz pojačan vjetar

BANJALUKA - Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar, slab do umjeren, na zapadu BiH pojačan, istočni i jugoistočni. Dnevne temperature od 10 do 16 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme.

Kiša se očekuje u Krajini i na zapadu Bosne i u Hercegovini. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U četvrtak oblačno vrijeme.

Krajam dana ili u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, u zapadnim, jugozapadim i ponegdje centralnim područjima BiH. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 6 do 11, na jugu do 14 °C.