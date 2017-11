Oblačno uz slab vjetar, kiša u večernjim satima

BANJALUKA - Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima BiH se očekuje kiša.

U područjima iznad 700 m susnježica i snijeg. Padavine slabog intenziteta. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 °C.

U ponedjeljak u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini vedro. U jutarnjim satima u istočnim područjima je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 9 do 14 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 8 do 14 °C.

Bioprognoza

Opšta slika će biti relativno povoljna. Stabilnije, ali i dalje tmurno vrijeme, uz pogoršanje biometeoroloških prilika prema kraju dana.

Sjeverno strujanje će dodatno remetiti realnu temperturu i uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nesanice i nervoze. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim naporima.