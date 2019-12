Oblačno uz slabu kišu

​Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na sjeveru je moguća slaba kiša. U večernjim časovima u većem dijelu zemlje sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH