Oblačno uz sunčane intervale, temperatura do 20

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale. U večernjim časovima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, sjeverozapadu Bosne i u Posavini.

Vjetar umjeren od pojačan južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu od 8 do 12, a dnevne od 14 do 20 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 18 ºC

Banjaluka + 19 ºC

Bijeljina + 18 ºC

Bihać + 19 ºC

Livno + 15 ºC

Mostar + 19 ºC

Zenica + 19 ºC

Trebinje + 17 ºC

Bioprognoza

Nakon prohladnog, mjestimično i tmurnog jutra, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati tokom dana. Uz porast temperatura i sunčane intervale biće ugodnije, pri tome će povremeno jače južno strujanje uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Savjetujemo vam da ne pretjerujete sa aktivnostima.