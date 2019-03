​Danas će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana moguća kiša u Krajini, a tokom noći u većem dijelu BiH.

Na planinama se očekuje susnježica ili snijeg. Jutarnje temperature biće od 1 do 7, na jugu od 4 do 8, a najviša dnevna od 11 do 18 stepeni.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH