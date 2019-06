BANJALUKA - Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no do pre­težno oblačno vri­je­me sa lo­kal­nim pljus­ko­vi­ma i grmlja­vi­nom.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 13 do 18, na ju­gu do 21, a naj­vi­ša dne­vna od 22 do 28, na ju­gu do 31 ste­pen Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo + 22 ºC

Ba­nja­lu­ka + 25 ºC

Bi­je­lji­na + 25 ºC

Bi­hać + 21 ºC

Li­vno + 21 ºC

Mos­tar + 27 ºC

Ze­ni­ca + 24 ºC

Tre­bi­nje + 26 ºC