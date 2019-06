Oboljela od Lajmske bolesti, ujeda krpelja se ne sjeća

​DOBOJ - Sve je počelo prije šest godina kada sam izgubila sluh na desno uho, zatim su se pojavili neobični simptomi i nakon duge borbe otkriveno je da zapravo bolujem od Lajmske bolesti, ispričala je Maja Mladenović (36) iz Doboja.

"Ja se ujeda krpelja, nažalost, uopšte ne sjećam, samo sam imala taj gubitak sluha. Nakon toga sam dobila bolove u zglobovima, one neke tipične simptome, probleme sa pamćenjem, anksioznost, razne simptome... I onda sam tako išla od ljekara do ljekara, dok jedan ortoped nije posumnjao da se radi o Lajmskoj bolesti i, na moju sreću, nalazi koje sam izvadila pokazali su da se radi o toj bolesti", priča Mladenovićeva.

Ona je svoja iskustva o životu s ovom bolešću koju prenose krpelji podijelila na predavanju koje je održano u dobojskom Domu zdravlja, u kojem žele da podignu svijest o bolesti s obzirom na to da počinje invazija krpelja.

"Ovaj mjesec je s razlogom izabran da se diže svijest o Lajmskoj bolesti zato što ljudi sve više izlaze napolje i krpelji su sve aktivniji. Među zdravstvenim radnicima Lajmska bolest je malo u zapećku, znači ne očekuje se da je ima toliko, ali je zaista ima. Ima slučajeva kada se tegobe jave nakon nekoliko godina od ujeda zaraženog krpelja. To se ne prepozna na vrijeme. Nema tipičnih simptoma", kazala je dr Zagorka Pavlović.

Koliko osoba na području Doboja boluje od ove bolesti u Domu zdravlja ne znaju, ali raspolažu informacijama o analizi krpelja iz Banjaluke, koja pokazuje da je više od trećine malih napasnika zaraženo.

Nakon boravka u prirodi treba detaljno pregledati cijelo tijelo, savjetuje dr Sandra Živak-Mijatović, specijalista porodične medicine, jer se krpelj može zakačiti ne samo na ruku ili nogu, nego i na trepavice.

"Trebalo bi da se krpelj što prije izvadi jer što se duže zadržava na koži postoji veća vjerovatnoća da će doći do infekcije. Ali u svakom slučaju to treba da bude stručno vađenje, da je pinceta dezinfikovana, da se radi sterilnim instrumentom, da se izvuče, bez trzaja, bez gnječenja krpelja, da ne bi došlo do naknadnog izlučivanja njegovog sekreta, i svakako da se poslije to mjesto dezinfikuje", pojasnila je Živak-Mijatovićeva.

Od Lajmske bolesti mogu da obole i djeca, ali i starije osobe, nema pravila, kažu ljekari. Ukoliko se bolest ne prepozna na vrijeme liječenje može trajati godinama, a počinje antibioticima.

"Prošla sam razne vrste liječenja i našla šta meni odgovara, neki biljni protokol sa esencijalnim uljima, i tako živim", kaže Maja Mladenović te priznaje da je borba sa bolešću teška, ali da se ne predaje.