Oboljeli iz Studentskog centra u Banjaluci danas stižu u Dom učenika u Doboju

DOBOJ - Dom učenika dobiće danas prve stanare, pozitivne na virus korona sa lakšom kliničkom slikom i bez simptoma koji se trenutno nalaze u Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci.

"Očekujemo ih iza 16 časova. Pripreme su u toku. To su ljudi koji nemaju tegobe, najstariji je 1965. godište, a najmlađi je 2012. godište. Zdravstveni nadzor vode timovi koji su formirani u domovima zdravlja Teslić i Doboj, i u bolnici 'Sveti apostol Luka'. To su timovi koji će se smjenjivati. Ljudi koji su već radili sa zaraženim od Kovida 19, dva tima iz Teslića će prvi dežurati", izjavio je Zoran Blagojević, zdravstveni koordinator Republičkog štaba za vanredne situacije, te dodao da se Dom prilagođava novim uslovima rada.

U SC "Nikola Tesla" trenutno boravi 22 zaraženih sa dobojske regije, a svi oni će postepeno biti premještani u Dom učenika uz stroge procedure koje važe u SC, a koje je prenio Dragoslav Topić, direktor ove ustanove.

"Ono što je misija i zadatak svih nas jeste da virus ne izađe iz Doma učenika, da se ne raširi na ulice. Mora biti vojnička disciplina, to je ono što se očekuje od radnika, nema opuštanja. Jasno su propisane procedure, postoje brošure za oblačenje odijela, od momenta kada radnik dođe na posao, do momenta skidanja tih odijela. Moraju se postaviti jasno crveni i plavi koridori, znači to su prljavi i čisti putevi kuda se dopremaju pacijenti, kuda odlaze, dopremanje hrane, zamjena posteljine, pranje soba, čišćenje hodnika, dezinfekcija, toalet. Onog momenta kada prvi pacijent uđe u Dom učenika mi to smatramo infektivnim područjem", pojasnio je Topić.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja kazao je da će prvi pacijenti biti smješteni na prvom spratu Doma.

"Na prvom spratu, postujući preporuke je 27 kreveta, isto toliko i na drugom i na trećem. Tako da u prvoj fazi aktiviraćemo samo jedan sprat je su 22 lica koja bi trebala biti smještena. Ono što moramo interventno reagovati jeste podne obloge, odnosno tepihe moramo zamijeniti linoleumom, sa materijalima koji se mogu lakše dezinfikovati, a sve u cilju da spriječimo izlazak virusa iz ustanove. Što se tiče ishrane, to će raditi, zbog specificnosti, bolnica, ona će praviti lanč pakete, osnosno obroke. Oni moraju biti posebno odvojeni, posebno pakovani i dostavljani pacijentima koji su pozitivni. Znači, što manje kontakta", kazao je Jerinić.