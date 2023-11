Oboljeli od AIDS-a žive u stalnoj patnji i strahu od etiketiranja

BANJALUKA - Zaraženi HIV-om u Srpskoj žive u konstantnom strahu i distanci te vrlo često postaju asocijalni, jer se plaše da će postati etiketirani kada njihov HIV status bude otkriven okruženju, kazao je Aleksandar Milić, psiholog, povodom 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.

"Ljudi se plaše otići na testiranje, najviše zbog reakcije njihove okoline na mogući pozitivni rezultat", pojašnjava Milić i dodaje da su takve osobe u stalnoj patnji, ali i konstantnom dežuranju sa samim sobom, jer su, kako kaže, opsjednute takvim stanjem.

"Mi kao društvo imamo predrasude, a nemamo znanja ni o načinu prenosa, ni koje su posljedice, niti kako je tim ljudima, mi o tome ne znamo ništa", kazao je Milić.

Dodaje da je jedan od najvećih problema to što ne postoji nikakvo udruženje koje bi radilo s njima.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske kazali su da je u ovoj godini registrovano 16 novih pacijenata koji su zaraženi HIV-om ili boluju od AIDS-a.

"Od tog broja, njih deset je zaraženo HIV-om, šest je novih pacijenta od AIDS-a, dok su u toku prošle godine bila registrovano 24 nova pacijenta, 22 pacijenta pozitivna na HIV i dva pacijenta pozitivna na AIDS", kazala je za "Nezavisne novine" Antonija Verhaz, načelnica Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Ističe da su u toku ove godine u Klinici za infektivne bolesti imali jedan smrtni slučaj, dok su prošle godine registrovana dva smrtna slučaja.

Dodaje da najveći broj oboljelih u ovoj godini ima od 30 do 40 godina - njih devet, te su četiri osobe od 40 do 50 godina starosti i tri osobe od 20 do 30 godina.

"Radi se o 13 muškaraca i tri žene", kazala je Verhazova i istakla da se u Klinici za infektivne bolesti trenutno antiretrovirusnom terapijom (ART) liječi 107 pacijenata, od kojih je 91 muškarac i 16 žena.

Povodom 1. decembra - Svjetskog dana borbe protiv HIV-a/AIDS-a, u Centru za dobrovoljno, povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske organizuje se testiranje na HIV/AIDS, hepatitis B i C.

U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske rečeno je da će testiranje biti organizovano u petak, od 15 do 20 časova, dok će se za testiranje koristiti brzi testovi, krv iz prsta.

Iz Instituta pozivaju sve zainteresovane građane, posebno mlade, ukoliko sumnjaju da su bili izloženi HIV-u, a žele saznati i provjeriti svoj HIV status, da dođu u Centar da se testiraju.

Testiranje je, kako su naveli u Institutu, anonimno, povjerljivo i besplatno i nije potreban nikakav dokument niti uputnica porodičnog ljekara.

"U okviru testiranja obezbijeđeno je savjetovanje prije i poslije testiranja u cilju unapređenja znanja o HIV-u/AIDS-u, načinima i putevima prenošenja HIV-a, a posebno mjerama za sprečavanje prenošenja ove bolesti", naveli su u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se 1. decembra. Bolest je, otkad se pojavila 1981. godine u SAD, do sada odnijela više od 25 miliona života.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se od 1988. godine, a crvena traka, kao simbole borbe protiv bolesti i solidarnosti sa oboljelima, ustanovljena je 1991. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.