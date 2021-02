Obrtnici i zanatlije u FBiH najavljuju otkaze i katance

SARAJEVO - Mali privrednici, odnosno obrtnici i zanatlije ogorčeni su zbog odluke Vlade FBiH da od januara ove godine povećaju osnovicu za obračun doprinosa obrtnicima, i to za oko 20 KM.

Obrtnici ističu da je to udar na njih te da će odluka Vlade FBiH dodatno oslabiti ovaj sektor, koji je ionako usljed pandemije virusa korona najviše nastradao.

Kažu da će biti primorani otpuštati radnike ukoliko Vlada FBiH ne povuče ovu odluku.

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH, u pisanom odgovoru "Nezavisnim" je kazao da ova komora negoduje zbog ovakve odluke te da komore u Federaciji već godinama upozoravaju na krajnje neravnopravan položaj obrtnika u odnosu na druge pravne subjekte.

On navodi da su prije pojave pandemije kovida-19 tražili smanjivanja i drugačiji način obračuna doprinosa za obrtnike jer ovakav način ne odražava stvarnu sliku, te su njime obrtnici stavljeni u neravnopravan položaj s ostalim pravnim subjektima u FBiH.

Na temelju navedenih osnovica, kaže Babić, sasvim je nesporno da je osnovica za obračun doprinosa koju plaćaju obrtnici u Federaciji BiH i bez pojave korone iznimno visoka, čak i u odnosu na zemlje u okruženju, jer ne odražava realno ostvareni prihod svakog pojedinačnog obrtnika.

"Stoga hitno od nositelja vlasti tražimo poništavanje navedenih osnovica za 2021. i njihovo usklađivanje sa realnim primanjima u obrtništvu. Na rast prosječne plaće u FBiH utječe najviše rast plaća državnih službenika, što na kraju rezultira povećavanjem osnovica za obračun doprinosa obrtnika. To je nedopustivo i svim pravnim sredstvima obrtništvo će se boriti protiv toga", ističe Babić.

Naser Idrizagić, predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo, za "Nezavisne" kaže da već danima, od objave odluke, obrtnici i zanatlije, kojih u ovom kantonu ima oko 10.000, zovu i žale se.

"Ljudi su ovo primili s nevjericom i razočarenjem i oni su očajni jer pored negativnih posljedica ovo je još jedan udar, naročito za one obrtnike koji imaju po četvero-petero zaposlenih. To znači da oni imaju 150-200 KM dodatnih troškova. Iznenađeni su i očajni zato što se to dešava na početku jedne neizvjesne godine", istakao je Idrizagić.

Prema njegovim riječima, više od 75 posto obrtnika negativno je poslovalo u prošloj godini na području KS, ali i cijele FBiH.

"Ukoliko se ovo nastavi doći će do dodatnog otpuštanja radnika, čak i zatvaranja određenih obrta, što znači da će ti obrtnici svoje poslove nastaviti na crno, a fondovi poput PIO ili Zdravstvenog fonda biće oštećeni zbog neuplaćivanja dosadašnjih obaveza s ovog nivoa", rekao je Idrizagić.

On ističe da obrtnici u KS imaju podršku Vlade KS te da su dobili obećanje da će kantonalna vlada uputiti dopis federalnoj da se ova odluka stavi van snage. Edin Forto, premijer KS, "Nezavisnim" je rekao da je za to zadužen ministar privrede, koji do zatvaranja ovog broja "Nezavisnih" nije odgovarao na naše upite.

Iz Porezne uprave FBiH su kazali da oni samo provode odluku, te da pitanja postavimo Ministarstvu finansija FBiH.

S druge strane, iz Vlade FBiH poručuju kako ne mogu kršiti zakon te konstatuju da je novi Prijedlog zakona o doprinosima koji bi olakšao obrtnicima u parlamentarnoj proceduri, ali da zbog nekih opstrukcija on još nije na dnevnom redu.

"Zakon je takav dok se ne promijeni, ali mi očekujemo da niži nivoi iskoriste dio sredstava od onih planiranih 230 miliona KM koje im Vlada FBiH planira usmjeriti, da iskoriste za pomoć malim obrtima. I Vlada će sa svoje strane iz Interventnog fonda za pomoć privredi izdvojiti određena sredstva za pomoć obrtnicima", kazali su iz Vlade FBiH.

Iako je pad prometa u 2020. godini evidentan zbog krize uzrokovane pandemijom, prosječne plate uposlenih na federalnom nivou su rasle, što je dovelo i do porasta prosječne plate.

Zbog toga će obrtnici plaćati veće doprinose bez obzira da li su radili uspješno ili ne.

U prošloj, 2020. godini doprinosi su se računali na osnovicu od 921 KM, a u 2021. će iznositi na osnovicu od 951 KM.

Dakle, na raniju osnovicu doprinosi za obrtnike iznosili su 647,40 KM, a po novom 667,74 KM, što je povećanje za 20,34 KM mjesečno.

Pri obračunu najmanji doprinosi su za poljoprivrednike, dok su najveći za profesionalne obrte.

Knjigovođe su već iznenadile mnoge obrtnike uplatnicama za januar, po kojima za PIO doprinose treba da izdvoje 218 KM, a za zdravstveno 140 KM.