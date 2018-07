Obuka za B kategoriju skače na 1.300 KM?

BANJALUKA, SARAJEVO - Da li će doći do drastičnog poskupljenja vozačkih ispita pokazaće stav nadležnih entitetskih i kantonalnih organa u BiH, od kojih je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH zatražilo mišljenje o Podnacrtu odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače.

Dosad su vlasnici auto-škola slobodno formirali cijene i one su se znatno razlikovale, a ova mjera, kako kažu, trebalo bi da zaštiti struku i kandidate, kojima će se omogućiti garancija da će škola održati određeni broj časova.

To ne odgovara pojednim vlasnicima auto-škola, koji smatraju da će predložene cijene dovesti do poskupljenja obuka B kategorije pa bi dosegla i oko 1.300 KM.

Zoran Andrić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, kaže za "Nezavisne" da će Ministarstvo u saradnji s organima za obrazovanje predložiti faktore koji će se koristiti prilikom izračuna cijena.

"Prilično je težak izazov da odredimo koja je to donja granica, Ministarstvo je dalo prijedlog i nadležni organi to razmatraju, a do polovine ovog mjeseca imaćemo zajednički okvir. Naš je zadatak da radimo koordinaciju, a ako se oni ne usaglase onda mi nismo uspjeli u realizaciji zakona", kaže Andrić i dodaje da se usaglašeni prijedlog odluke šalje prema Savjetu ministara BiH.

Ističe da oni određuju šta je to minimum koji garantuje da će škola održati određeni broj časova.

"Ne možemo dozvoliti da nam neko nudi neki popust, a da na račun tog popusta smanji broj časova. Pojedini instruktori zloupotrebljavaju sistem i gledaju ga kao način da zarade novac. Moramo staviti kandidata na prvo mjesto", rekao je Andrić.

Mira Bera iz Zavoda za obrazovanje odraslih RS rekla je da su oni poslali svoje mišljenje te da nisu saglasni s iznosima niti da se određuju ti iznosi.

Dodaje da su saglasni s tim koji elementi treba da ulaze u cijenu, ali ne i da se određuje finansijski dio, jer su te cijene prilično visoke.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS i vlasnik auto-škole, rekao je da je ovo neprihvatljivo te da bi to donijelo poskupljenje B kategorije za oko 50 odsto.

Prema njegovim riječima, za B kategoriju potrebno je 35 časova vožnje, koji prema predloženom koštaju po 30,5 KM, što je preko 1.000 KM, plus ljekarsko uvjerenje, prva pomoć i polaganje testova, što je još 270 KM. To znači da će kandidata za B kategoriju u džepu morati imati oko 1.300 KM.

"Obuka za autobus će koštati 2.500 KM, a mi i ovako nemamo vozača na tržištu, još ako se tome doda ljekarski i polaganje testova to je ukupno oko 3.000 KM. Stanje s vozačima se definitivno još više usložnjava", kaže Jaćimović za "Nezavisne" i dodaje da će kandidata biti sve manje, a auto-škole će se ugušiti.

Admir Bilalović, stručni savjetnik za polaganje vozačkih ispita u Odjelu za obrazovanje brčanske vlade, kaže da je zakon propisao obavezu formiranja minimalnih cijena i oni su se saglasili s preloženim.

"Što se tiče propisanih cijena, konsultovao sam kolege i smatram da su realne, jer je to nepredak ne s aspekta poslovanja auto-škola, već s aspekta kvaliteta usluge, odnosno bezbjednosti vozača", kaže Bilalović.

Ističe da predložene cijene nisu previsoka te smatra da obuka za vozače nije roba koju neko stavi na tržite i poistovijeti tu uslugu s robom.

Ističe da u većini auto-škola uče kandidate samo da polože ispit.

"Vozačka je potreba, ali naša obaveza je da kandidat bude bezbjedan", kaže on.