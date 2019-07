Obustave saobraćaja u kanjonu rijeke Vrbas

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ vozi se nesmetano, a obustave saobraćaja aktuelne su kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke i na dionici magistralnog puta Krupa-Brenica zbog manifestacija koje se održavaju na tim lokacijama, pa se vozačima savjetuje da koriste alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Obustava saobraćaja kroz kanjon Tijesno, gdje se održava Svjetsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanuu na divljim vodama, aktuelna je danas i sutra od 8.00 do 20.00 časova.

Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativni putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Povodom održavanja Ilindanske trke večeras će od 18.45 do 20.30 časova biti obustavljen saobraćaj kroz kanjon rijeke Vrbas na dionici magistralnog puta Krupa-Brenica u dužini od pet kilometara, a alternativni pravac je Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Obustava saobraćaja neće se odnositi na autobuse redovnih linija prigradskog prevoza Banjaluka-Bočac i Banjaluka-Agino Selo, kao i za vozila hitnih službi.

Na putevima u većini krajeva jutros se vozi se mokrim ili vlažnim kolovozima zbog kiše koja je padala tokom noći.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, a režim vožnje regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta u Glamočanima, te zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Nova Topola" i "Aleksandrovac", kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen na putevima na području opštine Modriča, dionicama magistralnih puteva Modriča-Vukosavlje, Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, Bileća-Podosoje, Doboj-Poljice, te na regionalnim putnim pravcima Obudovac-Lončari i Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

U Banjaluci će od danas do 4. avgusta zbog manifestacije "LJeto na Vrbasu 2019" na mostu "Patre" /Gradski most/, obalama rijeke Vrbas kod mosta, plaži ispred dvorane Obilićevo, plaži Abacija i plaži kod Zelenog mosta biti obustavljen saobraćaj.

Obustava saobraćaja danas stupa na snagu u 9.00 časova, a trajaće do 17.30 časova. Vozila neće moći prolaziti na dijelu Ulice Cara Lazara - jednom /istočnom/ saobraćajanom trakom od kružnog toka do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati zapadnom kolovoznom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U Banjaluci će do kraja ovog mjeseca biti izmijenjen saobraćaj zbog radova u NJegoševoj ulici, na raskrsnici sa Kupreškom ulicom.

Na platou tvrđave Kastel ovog vikenda dolaziće do obustave saobraćaja zog međunarodnog moto-skupa "Moto-kluba Istok". Obustava saobraćaja biće aktuelna danas od 17.00 do 9.00 časova sutra ujutro.

Tokom ljetnog perioda, odnosno do 2. septembra, u Banjaluci će svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 časova Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Na području FBiH radovi se odvijaju na magistralnom putu Zenica-Nemila kroz tunel Vranduk dva, gdje vozila prolaze naizmjenično, jednom trakom.

Zbog povremeno pojačanog saobraćaja tokom dana na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putema Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Srbljani-Cazin, Jošanica-Stup u Rajlovcu, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i na putevima kod Jajca, u Vrapčićima i Mostaru.