Obustavljeni pregledi osiguranika za ocjenu radne sposobnosti

BIJELJINA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, od danas obustavlja pozivanje i zakazivanje pregleda osiguranika za ocjenu radne sposobnosti u vezi sa ostvarivanjem prava na invalidsku penziju.

Riječ je o pregledima koje vrše organi vještačenja Fonda - ojeljenja za ocjenu radne sposobnosti u prvom i drugom stepenu, kao i Odjeljenje za reviziju nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, saopšteno je iz Fonda PIO.

"Osiguranici kojima je prethodno upućen poziv na pregled i koji ne budu obaviješteni o otkazivanju, treba da se odazovu i ti postupci se okončavaju po ranije utvrđenom planu i programu", navode iz Fonda.

U saopštenju se dodaje da se prekid zakazivanja pregleda i pozivanja za postupak vještačenja obustavlja s ciljem preventivne zaštite osiguranika, kao i zaposlenih u organima vještačenja Fonda PIO.

Iz Fonda podsjećaju da je na početku pandemije virusa korona vještačenje bilo obustavljeno skoro dva mjeseca od 16. marta do 11. maja da bi se potom odvijalo normalno sve do donošenja ove mjere, koja će trajati do poboljšanja epidemiološke situacije.