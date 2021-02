Očekuje se nagla promjena vremena u BiH

Prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda FBiH, od četvrtka se može očekivati pad temperatura vazduha.

Na sjeveru zemlje kiša će preći u susnježicu i snijeg, a do kraja dana padavine će prestati. Za vikend se prognozira hladno i bez padavina.

U petak se na sjeveru očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima je moguć i slab snijeg. U Hercegovini pretežno vedro, uz postupno naoblačenje. Jutarnja temperature vazduha većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između -7 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

Prvi dan vikenda očekuje se umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima i sa slabim snijegom. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između -7 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na sjeveru i sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura većinom između -7 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

U periodu od 15. do 22. februara, prema raspoloživim podacima, očekuje se suvo i stabilno, ali i vrlo hladno vrijeme. Period će karakterisati hladni dani.

Minimalne temperature vazduha biće od -12°C i -6°C na sjeveru, do 0°C na jugu. Maksimalne temperature kretaće se između -8°C i -3°C na sjeveru zemlje, na jugu Hercegovine do 4°C.