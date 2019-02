Očekuje se povećanje vodotoka više rijeka u BiH

SARAJEVO - U Federaciji BiH u naredna dva do tri dana očekuje se povećanje vodotoka u slivu rijeke Save, pa se savjetuje oprez stanovništvu, saopštila je Agencija za vodno područje rijeke Save - Sarajevo.

Povećanje vodotoka očekuje se na području Unsko-sanskog kantona, srednjeg i gornjeg toka rijeke Bosne, te gornjeg toka rijeke Vrbas.

"To se posebno odnosi na sliv rijeka Une i Sane, pritoke do grada Bihaća, područje opšina Ključ i Sanski Most, gornji dio sliva Bosne, na fojničku rijeku sa pritokama, sliv Lašve, kao i na desne pritoke Bosne u gornjem dijelu sliva, te na gornji dio sliva Vrbasa", navode iz Agencije.

Agencija ističe da postoji mogućnost da bude dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, pa se stanovništu u tim područjima sugeriše da budu oprezni, prenose federalni mediji.