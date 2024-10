Očekuju se jake padavine, moguće bujične poplave

U Hercegovini se u noći sa utorka na srijedu očekuju jači pljuskovi, a ponegdje i obilnije padavine, pa je moguća pojava bujičnih poplava, upozoravaju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Očekuje se da će u Hercegovini pasti od 20 do 60 milimetara kiše po kvadratnom metru.

- Zbog padavina jačeg intenziteta u kratkom periodu moguća je pojava bujičnih poplava i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama - navode iz Hidrometeorološkog zavoda.

Od danas po podne do srijede, 9. oktobra, ujutru u Hercegovini i na zapadu očekuju se udari vjetra od 50 do 80 kilometara na čas, a u ostalim predjelima od 30 do 50 kilometara na čas.

