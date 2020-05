Ocjene s polugodišta i radovi na daljinu zaključiće godinu

BANJALUKA - Iako je pojedine prosvjetne radnike zbunilo kako ocjenjivati đake tokom nastave na daljinu, a da ne dođe do prepisivanja i kako na pravi način vrednovati njihovo znanje, iz Republičkog pedagoškog zavoda RS kažu da je važnije staviti u fokus kako đake naučiti da uče.

Nadležni iz škola su poručili da nije strašno i ako ponešto prepišu iz dostupne literature jer treba znati i kako koristiti izvore.

"Oni neće ništa prepisivati. Da bi učenik prepisivao, on pored sebe treba da ima drugog učenika od kojeg može prepisati, a u ovom slučaju to nije moguće. A da li će koristiti literaturu koja mu je dostupna, pa neka koristi, jer je jedan od ciljeva vaspitanja i obarazovanja kako učenike naučiti da uče", rekao je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, nakon što su se u redakciju "Nezavisnih" obratili pojedini prosvjetni radnici koji su ostali zbunjeni u vezi s vrednovanjem znanja učenika.

On je pojasnio da se zaključna ocjena za učenike u drugom polugodištu ove školske godine izvodi iz zaključne ocjene na kraju prvog polugodišta, svih ocjena koje je učenik dobio od 20. januara, kada je počelo drugo polugodište, do 10. marta, kada je prekinuto izvođenje nastave u školi, svih ocjena koje je učenik dobio od 18. marta, kada je počelo izvođenje nastave na daljinu, i koje će dobiti do kraja školske godine.

Damjanović je istakao da je to dovoljan broj ocjena koje će uticati na zaključnu ocjenu, a da je izvođenje ocjene na kraju nastavne godine definisano Pravilnikom o ocjenjivanju učenika.

Naglasio je da neće biti završnog testiranja i polaganja testova, jer to ni ne piše u uputstvu i instrukcijama za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika, koje su dostavljene školama, a u njima se nalaze svi detalji.

On kaže da su najviše nejasnoća kod roditelja izazvale prve informacije koje su se pojavile na pojedinim portalima, gdje se pojavljuju pojmovi testiranje, polaganje ispita, a u dokumentima se to nigdje ne spominje.

"Prosvjetni radnici sve nejasnoće mogu otkloniti sa direktorima i stručnim saradnicima u školi i inspektorima i prosvjetnim savjetnicima u Pedagoškom zavodu, a do sada se nijedan prosvjetni radnik nije žalio Zavodu", kaže Damjanović za "Nezavisne".

On je pojasnio da su datumi pismenih provjera znanja za učenike koji prate nastavu za daljinu postavljeni da se ne dogodi da bez ikakvog plana veliki broj nastavnika traži da učenici dostavljaju svoje radove istog dana.

Spasoje Vasiljević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Doboj, smatra da je većina učenika u školama imala barem jednu ocjenu do 11. marta, te da je zakonom preostala još minimalno jedna ocjena da se može zaključiti ocjena.

"Radi se o takozvanoj formativnoj ocjeni, formativno ocjenjivanje kumulativnog karaktera gdje ocjenjujemo sve. Pošto se radi u realnom vremenu preko Google učionice, naravno da mnogo učenika može da prepisuje i to je jedna od mogućnosti ocjenjivanja, jer učenik time prije svega ima znanje da dođe do izvora. Sa druge strane, radilo se mnogo i na motivaciji učenika, morali smo izbjeći onaj sistem da učenici uče za ocjenu, sada želimo da postignemo učenje učenja, kako učenike da naoružamo alatima da sami dolaze do izvora znanja", kaže Vasiljević i dodaje da učenik ne treba da zna neku formulu, nego treba da zna primjenu te formule.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije i direktor Osnovne škole "Sveti Sava", rekao je da će nastavnici imati sasvim dovoljan broj ocjena za zaključne ocjene.

"Kada je u pitanju ocjenjivanje, nastavnici moraju shvatiti da nije ovo nastava u učionici. Što je sad toliko bitno prepisivanje? Nastavnici ni na času ne mogu definitivno biti sigurni da li je prepisano ili nije. Može se učenicima, recimo, dati vremenski rok na Viberu, na primjer, pet pitanja u roku od 20 minuta i u tom roku samo da primaju povratne informacije. Ukoliko dijete prepiše za 20 minuta, neka prepiše, treba znati i odakle prepisati iz literature", kaže Popržen i ističe da treba znati i kako koristiti literaturu, te da je cilj da se dođe do što kvalitetnijeg znanja.