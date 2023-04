Od juna državljani BiH bez viza u UEA

​Od juna 2023. godine Ujedinjeni Arapski Emirati za državljane Bosne i Hercegovine ukidaju vize.

Podsjetimo, danas se ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje UAE šeikom Abdullahom Bin Zayedom Al Nahyanom, prenosi N1.

I Konaković je ovo negdje nagovijestio, rekavši da su razgovarali, postavili pitanja i dobili ohrabrujuće poruke o ukidanju viza za građane BiH koji putuju u UAE.

"To je zemlja sa kojom inače imamo dobre odnose, nemamo nikakva otvorena pitanja, ali mi se čini da su potencijali naše saradnje nedovoljno iskorišteni. To je zemlja iz koje nas godišnje posjeti veliki broj turista, sa kojom imamo uspostavljene direktne avionske veze i prema Abu Dhabiju i Dubaiju i to je očigledno pokazuje da je prostor za saradnju veoma velik", istakao je, između ostalog, Konaković.