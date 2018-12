Od naredne godine bolovanje u trajanju bolničkog liječenja djeteta

BANJALUKA - Roditelji djeteta koje je na bolničkom liječenju od naredne godine imaju pravo na bolovanje u trajanju bolničkog liječenja djeteta, što ranije nije bio slučaj, rečeno je Srni iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske je maksimalno pojednostavio proceduru odobravanja ovog bolovanja, pa za njega nije potrebno komisijsko odlučivanje, već samo otpusno pismo iz bolnice za osiguranika čije se dijete nalazi na bolničkom liječenju.

"Pravo na bolovanje ima jedan od roditelja ili staratelja djeteta koji u bolnici boravi na preporuku ljekara koji je dijete uputio u bolnicu, u skladu sa važećim propisima. Ovu novinu Fond je omogućio izmjenom Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, koji će se početi primjenjivati od 1. januara naredne godine", navode iz Fonda.

Iz Fonda napominju da ovo pravo imaju osiguranici čijem djetetu je odobreno bolničko liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ali i izvan nje.

"Osim ovog bolovanja, roditelji imaju pravo i na privremenu nesposobnost za rad za njegu užeg člana porodice, i to 15 dana ukoliko je riječ o djeci do 15 godina starosti, odnosno sedam dana za starijeg člana uže porodice, kao i do četiri mjeseca ukoliko je u pitanju teško zdravstveno stanje djeteta do 18 godina starosti", dodaju iz Fonda.

Izmjenom Pravilnika precizirano je da se bolovanje može otvoriti ili produžiti isključivo na osnovu ljekarskog pregleda osiguranika i medicinskog nalaza o njegovom zdravstvenom stanju.

"Kada je riječ o prvostepenoj komisiji, bolovanje se može produžiti bez ličnog prisustva osiguranika samo ukoliko je osiguranik teško bolestan, nepokretan, teško pokretan i slično, a izuzetak su i osigurana lica koja se nalaze na bolničkom liječenju. Ovim pravilnikom je precizirano, što ranije nije bio slučaj, da se doznake za bolovanje izdaju do petog u mjesecu za prethodni mjesec", ističu iz Fonda.

Fond je i sa izmjenama ovog pravilnika nastavio da u kontinuitetu proširuje prava siguranika, ali i da maksimalno pojednostavljuje procedure kako bi se na što jednostavniji način ostvarivalo sve ono što je zagarantovano u paketu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Na ovaj način, iz Fonda ističu da nastoje da unaprijede kontrolu bolovanja i spriječe eventualne zloupotrebe.

Kontrola i upravljanje svim troškovima je opredjeljenje Fonda koje daje rezultate, prvenstveno kada je riječ o stabilizaciji poslovanja i smanjenja ukupnih obaveza, a da pri tome nisu smanjenja prava osiguranika.

"To ćemo raditi i ubuduće, te još jednom pozivamo naše poslovne partnere, posebno poslodavce, da zajedno radimo na unapređenju ove oblasti kako bi što manje bilo prostora za eventualne zloupotrebe zdravstvenog sistema, kao i prava iz zdravstvenog osiguranja", navode iz Fonda.