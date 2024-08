Od naredne sedmice možete zamijeniti ljekara bez objašnjenja

BANJALUKA - Građani Republike Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa mogu to od ove godine prvi put da učine od 1. septembra do 31. oktobra bez navođenja razloga za to.

Kako su rekli iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO), svi osiguranici koji žele da promijene doktora iz bilo kojeg razloga mogu da to učine već od naredne sedmice, na jednostavan način, pa do kraja oktobra, dok je ranijih godina taj period bio od oktobra do kraja decembra.

"Dakle, od ove godine pomjeren je i skraćen redovan period za promjenu, odnosno izbor doktora, a s ciljem efikasnijeg ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama", ističu iz Fonda.

Dodaju da će, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond već početkom novembra raspolagati podacima o broju osiguranih lica koja su registrovana u timovima porodične medicine, kao i kod pedijatara i ginekologa.

"To će omogućiti i da se proces ugovaranja završi ranije, odnosno da se ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu potpišu ranije nego što je to bilo prethodnih godina", kazali su iz FZO Srpske.

Dodaju da finansijska vrijednost ugovora sa domovima zdravlja i drugim ustanovama primarnog nivoa prvenstveno zavisi od broja registrovanih lica u tim ustanovama.

"Napominjemo da je i u ovom skraćenom periodu promjena doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa omogućena na jednostavan način - bez navođenja razloga promjene. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a kod novog doktora osiguranici mogu da ostvaruju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine, izuzev kada novi doktor radi u istoj ustanovi kao i prethodni, onda nije potrebno čekati narednu godinu", ističu iz Fonda.

Prema njihovim riječima, i dalje ostaje mogućnost da osiguranici mogu i mimo za to predviđenog perioda da promijene doktora, ali je tada potrebno navesti opravdan razlog za promjenu doktora, kao što je promjena prebivališta, prestanak rada izabranog doktora…

"Osiguranici doktora porodične medicine, ginekologa i pedijatra mogu da izaberu u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore", zaključili su iz Fonda.

