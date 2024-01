Od nedjelje znatno toplije uz moguće padavine

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će tokom vikenda biti promjenljivo vrijeme, a u nedjelju, 14. januara, sunčani periodi i postepeno toplije, 15. januara prognozirane su padavine, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru će biti veoma hladno i umjereno oblačno, uz čestu pojavu magle oko rijeka i po kotlinama na istoku i sjeveru. Na jugu će biti vedro.

Tokom dana djelimično će se razvedriti i biće više sunčanih perioda. Magla će se ponegdje zadržati tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima, dok će na jugu biti pretežno sunčano i toplije.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus devet do minus četiri, a maksimalna od minus jedan do četiri, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 14. januara, ujutru će biti hladno uz mraz i maglu oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i postepeno toplije.

Poslije podne i uveče očekuje se naoblačenje od juga i zapada koje će u noći povremeno donijeti padavine u ove predjele. Padaće uglavnom kiša, a snijeg samo na višim planinama.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 12 do minus pet, a maksimalna od tri do osam stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 15. januara, biće oblačno, povremeno uz padavine koje će početi prvo na jugu i zapadu, a tokom dana će zahvatiti većinu predjela. U nižim predjelima će padati kiša, a u višim susnježica i snijeg. Uveče i tokom noći snijeg će padati ponegdje i u nižim predjelima na sjeveru.

Padavine će biti nešto jače na jugu, a u ostalim predjelima slabije.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do jedan, a maksimalna od tri do osam stepeni Celzijusovih.

