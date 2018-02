Od petka postepeni porast temperature

BANJALUKA - U Republici Srpskoj od petka se očekuje postepeni porast temperature uz jače padavine.

Na jugu i jugozapadu padaće jača kiša, a u ostalim predjelima prvo će padati snijeg koji uz porast temperature prelazi u kišu koja će se ponegdje lediti pri tlu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do nula stepeni, na jugu do četiri, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 3. marta biće oblačno uz povremenu kišu, na jugu i jugozapadu malo jače padavine. Kiša će se ponegdje lediti pri tlu. Slab snijeg će padati samo na višim planinama.

Jutarnja temperatura od minus dva do tri, na jugu do šest, a najviša dnevna temperatura od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, na planinama oko nule.

Prema prognozi meteorologa, u nedjelju ujutru biće oblačno sa snijegom, a na jugu sa kišom. Tokom dana padavine slabe, popodne i prestaju, ali će se zadržati oblačno mjestimično tmurno i maglovito, osim na jugu gdje će se djelimično razvedriti uz sunčane intervale.

Jutarnja temperatura od minus četiri do jedan, na jugu do šest stepeni. Najviša dnevna od nula do pet, na jugu do deset stepeni Celzijusovih.