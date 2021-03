Od ponedjeljka dozvoljen rad frizerima i kozmetičarima

BANJALUKA - Od 29. marta biće dozvoljen rad frizerskih i kozmetičarskih salona, kao i apoteka u tržnim centrima, odlučio je Republički štab za vanredne situacije.

Kako je rekla ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić, jedna od mjera koja je definisana na današnjoj sjednici tiče se javnog prevoza i odnosi se na novu restrikciju u smislu da broj putnika ne može biti veći od broja mjesta za sjedenje.

"To se odnosi na sav javni prevoz i gradski i međugradski", rekla je Gašićeva.

Gašićeva je dodala da je dozvoljena i dostava hrane i pića do 22 časa, što je do sada bilo dozvoljeno do 21 sat.

Online nastava u svim školama u RS biće organizovana do 5. aprila, do kada važe i sve druge mjere.

Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković rekao je da mjere koje su donesene u nedjelju daju rezultate i da broj novooboljelih stagnira.