Od stare sale napravili prostor za učenje, smijeh i druženje (FOTO)

TESLIĆ - Mladi Teslićani su u posljednjih godinu dana zasukali rukave i opremili kutak gdje se okupljaju brojna djeca, ali i oni malo stariji, pa su tako staru fiskulturnu salu, koja je bila u lošem stanju, pretvorili u prostor za učenje i zabavu.

Svaki dan u Centar za mlade "Nukleus" dolazi od 30 do 40 djece, koji zajedno s mentorima obrađuju teme koje su im interesantne, slikaju, kuvaju, a pronađe se mjesta i za zabavu. Tako se svakodnevno na jednom mjestu okupe djeca od devet do 15 godina, ali i oni stariji, od 15 do 20 ili više godina.

Kad su tek došli, zatekli su prostor koji je bio u lošem stanju te nisu bili svjesni koliko će posla imati, no njihov trud se isplatio, pa je dosta toga urađeno uz malu pomoć majstora. Od renoviranja pa do sadržaja, sve su sami osmislili, a sada su ponosni jer su mlade sklonili s ulice i pronašli način da ih okupe i usmjere ka pravim vrijednostima.

U to se uvjerila i ekipa "Nezavisnih", koja je pokucala na vrata njihovog kutka, koju su na ulazu dočekali osmijesi mladih koji su od obačenih metalnih konstrukacija pravili stalak za bicikla. Iako izvana još treba da se radi, unutra je sasvim druga slika, pa se tako na zidovima nalaze stikeri i inspirativni citati, oslikana platna, kutak za stoni tenis, stoni fudbal, šah te prostor za prezentacije, dok su nedavno dio prostorije opremili za snimanje podkasta.

U jednom dijelu prostorije ističe se i vitrina s natpisom "Parkiraj telefon", pa smo zbog toga i mi zamalo odložili telefon. Naši sagovornici pojašnjavaju da je ova prostorija namijenjena za druženje, te se trude ne koristiti mobilne.

Osim toga, moraju se poštovati i druga pravila, pa tako pri odlaski svi sakupljaju smeće i ostavljaju sve onako kako su i zatekli.

Nedavno su uz malu pomoć majstora uradili stolariju, zamijenili prozore, a svakog dana pronađu nešto što bi sami izgradili ili sanirali. U toku je i opremanje kuhinje koju će mladi koristiti za spremanje najukusnijih obroka.

Tu su svaki dan Tamara Miljić (20), Ognjen Đekanović (18) te Filip Spasojević (18), a Tamara, koja je studentkinja prve godine digitalnih komunikacija i odnosa s javnošću u Sarajevu, raspust provodi ovdje, te priča da se omladinskim aktivizmom počela baviti još 2018. godine.

"Tada su krenula putovanja, upoznala sam nove ljude, no tada u Tesliću nije bilo aktivizma, ali se sredinom 2019. godine nas pet-šest pokrenulo, a sada smo već došli do toga da imamo svoj centar. Bitno nam je da radimo s mladima, a cilj je da imaju kritičko razmišljanje", kaže Miljićeva i dodaje da se fokusiraju na stvari koje će mladima pomoći da stanu na noge.

"U prethodnom periodu s njima smo radili osnove timskog rada, volonterizam, sve ono što neće učiti u školi, recimo kako da riješe konflikte i slično. Ovo je zamišljeno kao kuća svih mladih, mjesto gdje će se osjećati sigurno", ističe ona.

Ognjen, koji pohađa četvrti razred SŠ "Nikola Tesla", smjer tehničar mehatronike, kaže da je bio introvertan, no da se dolaskom u Centar za kratko vrijeme to promijenilo.

"U aktivizam sam se uključio u martu prošle godine, a nisam ni znao da tako nešto ima u Tesliću. Došao je poziv u školu, kao vid edukacije za pisanje projekata, pa sam se prijavio, međutim, već kroz mjesec dana smo počeli putovati, pa sam odlučio da se uključim i pomažem mladima koji su osjećali isto kao ja. Prije toga sam izbjegavao druženje, međutim, sada se dosta toga promijenilo", priča Ognjen, koji je i koordinator lokalnog tima, te je uticao na mnoge ljude da se priključe.

On smatra da je bitno što su svi uključeni u radove, a zajedno s drugovima je zasukao rukave i naučio kako da farba, gletuje i sl.

Filip, takođe učenik četvrtog razreda SŠ "Nikola Tesla", smjer tehničar elektronike, u aktivizmu je od septembra 2021. godine, a kaže da se njima pridružio na nagovor drugara, te da danas provodi tri do pet sati u Centru.

"Tada još nije bilo sve uređeno, i borili smo se da dobijemo prostor. Kroz organizacije, prvenstveno kroz ASU u BiH, uključio sam se u aktivizam, a sada svakog dana radimo s mladima, pripremamo sadržaje za njih i glavni cilj je da se mladi izvuku s ulice", priča Filip i dodaje da je bio na obuci za omladinske radnike, u organizacija KULT iz Sarajeva, te je osposobljen da sprovodi edukacije.

Slaven Jelić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Teslić, koji zajedno s omladinom renovira i uređuje Centar, priča da im je na samom početku cilj bio da uspostave sigurno mjesto za sve mlade, a u tome su i uspjeli.

On objašnjava da se Centar finansira iz različitih projekata, te dijelom iz opštine, u čijem je vlasništvu ovaj objekat.

"Mi smo od ničeg napravili nešto, a evo polako sve to prepuštamo u ruke mladih ljudi, koji su tu non-stop, i nevjerovatno je koliko su zainteresovani kada treba nešto uraditi", rekao je Jelić i dodao da je bitno da roditelji znaju da su djeca na sigurnom.

"U suštini, ovo je zamišljeno kao sigurno mjesto za mlade, gdje će imati kvalitetne sadržaje. Mi ih vodimo na kuglanje, obilazak stećaka, Rastuške pećine i slično. I donatori su prepoznali naš rad, a dosta projekata imamo kroz Omladinsku banku, gdje je Filip koordinator. Tu je i program kroz Fondaciju 'Mozaik', gdje je glavni fokus na infrastrukturnim projektima, a kroz sve te programe i donacije smo obezbijedili dobru opremu", dodaje Jelić.

Inače, djeca i mladi se pri dolasku registruju te su prije neki dan izračunali da je za dvije sedmice bilo 280 mladih, dok je od avgusta do kraja godine bilo 1.200 mladih koji su prošli različite obuke.

Pojašnjavaju da slušaju mišljenja i interesovanja omladine te da se trude to i ostvariti, a u bližoj budućnosti ih planiraju uključiti u poljoprivredu, kako bi prvi put nešto zasijali, a te proizvode bi donirali, prodali ili dali u humanitarne svrhe.

Djeca se, kako kažu, osjećaju uvaženo kad pripadaju negdje i kada osjete da vrijede.

"Ovo je manja zajednica, djeca odlaze na fakultete, sele se, ali je bitno da znaju da su ovdje prošli obuke i da su bili uključeni u zajednicu. Tu su i djeca iz ruralnih područja, ali ih je nedovoljno. Naša želja je da uključimo i njih, ima tu odličnih ideja, ali je potrebno još raditi na tome", rekao je Jelić.

Dodaju da imaju i fond mobilnosti za mlade koji žele da putuju, te da oni mogu dobiti novac, koji se dalje kroz te projekte refundira, a kako bi i drugi mogli putovati. Osim toga, s mladima iz opština Žepče, Tešanj, Prnjavor su nedavno imali preduzetničku akademiju.