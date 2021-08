Od subote ponovo rast temperature

SARAJEVO - Republiku Srpsku i Federaciju BiH (FBiH) sutra očekuje stabilno vrijeme i ponovo izraženiji porast dnevne temperature, a slično će se zadržati sve do utorka, 24. avgusta, kada će opet biti svježije.

Ujutru će biti pretežno vedro i ugodno. Tokom dana sunčano uz malu, a na jugu i dijelom na istoku umjerenu dnevnu oblačnost i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 21, u planinama od deset, a najviša temperatura od 27 do 32, na jugu i sjeveru lokalno do 35, a u planinama od 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar, na jugu sjeveroistočni.

Slično će biti i u nedjelju, ali još toplije, pa će lokalno biti i vruće. Dnevna temperatura vazduha od 31 do 36, na sjeveru i jugu lokalno do 38 stepeni.

I u ponedjeljak, 23. avgusta, će tokom dana biti sunčano i vruće, temperatura vazduha će imati slične vrijednosti kao i dan ranije, ali se poslije podne očekuje postepeno naoblačenje sa zapada. Zbog toga će na zapadu, sjeverozapadu i dijelom na sjeveru biti uslova za pljuskove i grmljavinu.

Ponovo svježije biće u utorak, 24. avgusta, a mjestimično se padavine mogu očekivati u Krajini i Posavini. Povremene kiše i pljuskova biće i tokom dana u većini krajeva. Na istoku će u drugom dijelu dana biti uslova za jače pljuskove i grmljavinu. Prema večeri prestanak padavina u većini mjesta. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, na jugu do 32 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Najtoplije bilo je u Mostaru, u 14.00 časova izmjerena su 34 stepena.

Tmperature vazduha u ostalim krajevima: Bjelašnica 12; Čemerno 22, Han Pijesak i Mrakovica 23, Ivan Sedlo 24, Sokolac, Drinić, Nevesinje 25, Gacko i Srebrenica 26, Mrkonjić Grad, Livno i Tuzla 27, Srbac, Foča, Bugojno i Jajce 28, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Gradačac, Neum, Sanski Most, Bihać i Sarajevo 29, Banjaluka, Trebinje, Bileća i Drvar 30, a Grude i Zenica 31 stepen Celzijusov.