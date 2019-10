Od sutra kroz tunel "Vranduk" saobraćanje u oba smjera

SARAJEVO - Saobraćaj kroz tunel Vranduk, na magistralnom putu Zenica-Žepče, od sutra će se odvijati u oba smjera tokom dana.

Saobraćaj će biti dvosmjeran kroz tunel od 5.00 časova ujutro do 21.00 čas, a nakon toga će se odvijati jednom trakom naizmjenično do 3.00 časa, dok će od 3.00 do 5.00 časova saobraćaj biti potpuno obustavljen, javili su federalni mediji.

U novembru prošle godine počela je rekonstrukcija tunela "Vranduk" i mostova na rijeci Bosni na magistralnom putu, a radovi bi trebalo da budu završeni u martu iduće godine.

Zbog radova saobraćaj je mjesecima bio usmjeravan na alternativne pravce ili se odvijao naizmjenično jednom trakom, što je uzrokovalo velike gužve.