Od sutra moguć snijeg u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini u naredna tri dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, a može pasti i malo snijega ili susnježice.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u utorak će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme.

Prije podne kiša se očekuje sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima. Poslije podne slaba kiša se očekuje u nižim područjima centralne, istočne i jugoistočne Bosne, a u višim područjima susnježica i snijeg. Tokom dana, padom temperature vazduha, kiša će u zapadnim i sjeverozapadnim područjima postupno prelaziti u susnježicu i snijeg.

U večernjim časovima ili u noći s utorka na srijedu i u nižim područjima Bosne se očekuje snijeg ili susnježica. U Hercegovini prije podne umjereno oblačno vrijeme, a tokom poslijepodneva očekuje se naoblačenje praćeno kišom. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena bura. Temperature vazduha od -1 do 6, na jugu do 10 stepeni.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom u Bosni, a u Hercegovini mjestimično sa slabom kišom. Poslije podne postupan prestanak padavina. Temperature vazduha od -3 do 3, na jugu do 8 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima uz nešto više oblačnosti može pasti i malo snijega ili susnježice. Tokom dana prestanak padavina. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jug do 4, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu do 10 stepeni.