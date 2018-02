Od sutra prestanak padavina, do 20. februara stabilnije

SARAJEVO - Prema kartama prognostičkih modela, u Bosni i Hercegovini od četvrtka uslijediće postepeni prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH) navode da će doći do djelimičnog zahlađenja te da će se maksimalne dnevne temperature vayduha kretati od dva do šest stepeni Celzijusa, na jugu do deset.

U dane vikenda jutarnje i dnevne temperature će još malo opasti, naročito u centralnoj BiH gdje će tokom jutra biti između minus četiri i minus osam stepeni, a maksimalne dnevne će biti od nula do tri stepena.

U ostatku zemlje malo toplije, sa maksimalnim temperaturama do šest na sjeveru i deset stepeni na jugu.

Od 12. do 20. februara, prema aktuelnim sinoptičkim kartama, izgledne su nešto stabilnije vremenske prilike sa manje padavina, uz temperature primjerene ovom dijelu godine.