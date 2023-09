Od sutra svi borci u Srpskoj mogu da podnesu zahtjev za borački dodatak

VLASENICA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će od ponedjeljka, 11. septembra, svi borci, bez obzira na godine života i kategoriju koju su imali, moći da podnesu zahtjev za borački dodatak, za šta će u budžetu Srpske za narednu godinu biti obezbijeđeno dodatnih 150 miliona KM.

Višković je, na svečanoj akademiji u Vlasenici upriličenoj povodom obilježavanja 31 godine od osnivanja Jurišnog odreda Vlasenica, elitne jedinice Vojske Republike Srpske, rekao da institucije Srpske svakodnevno pokušavaju da riješe pitanje boračke populacije, prenosi Srna.

Premijer je podsjetio da su do sada borački dodatak primala lica koja su imala 60 godina i bili borci od prve do pete kategorije, a sada će moći u njemu da uživaju svi.

"Do Nove godine hoćemo da vidimo koliki je to broj i koji status. Od Nove godine svi borci će imati ista prava, gdje će mjesečno davanje biti tri KM po mjesecu učešća u stvaranju Republike Srpske", naveo je Višković.

On je istakao da je saglasan sa nekima koji misle da je to malo, ali je i naglasio da je to dodatnih 150 miliona KM u budžetu naredne godine da bi ta obaveza bila uredno servisirana.

Višković je naveo da se, kada se vidi koliko je to dodatnih miliona KM u odnosu na današnja izdavanja, ne može reći da je to malo.