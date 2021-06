Od večeras do nedjelje moguće nepogode u Srpskoj

BANJALUKA - U Republici Srpskoj od večeras do nedjelje, 4. jula lokalno su moguće nepogode praćene pojačanim vjetrom i gradom.

Sutra, prvog dana jula biće sunčano i toplo, uz malu dnevnu oblačnost i temperaturu nešto nižu nego danas i prethodnih dana.

Poslije podne i uveče uglavnom na sjeveru i istoku biće uslova za izolovane pljuskove sa grmljavinom, a moguća je i pojava nepogoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, u južnoj polovini zemlje jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 22 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena Celzijusova.

U petak, 2. jula u noći se ponegdje očekuje kiša ili pljuskovi na sjeveru.

Tokom jutra i dana biće sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne od centralnih predjela ka sjeveru i jugoistoku očekuju se pljuskovi i grmljavina, a moguće su i nepogode uz pojavu grada.

Temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

U subotu, 3. jula ujutru i tokom dana biće sunčano i toplo uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Poslije podne uglavnom od centralnih predjela ka istoku i sjeveru biće uslova za izolovane pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 19, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusova.

U nedjelju, 4. jula u toku noći u sjevernim krajevima biće ponegdje slabe kiše. Ujutru će biti malo do umjereno oblačno, a ponegdje je moguća koja kap kiše

Tokom dana biće promjenljivo oblačno sa povremenim pljuskovima praćenih grmljavinom, dok su predveče moguće i nepogode praćene pojačanim vjetrom i gradom.

Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, a dnevna temperatura vazduha od 23 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusova.