Od velike pomoći Mozaiku i Crvenom krstu: GO FAR Fondacija donirala prva sredstva

Krompir, luk, kupus i hljeb – s tim spiskom je Miroslav Subašić iz Mozaika prijateljstva otišao u kupovinu čim je dobio donaciju GO FAR Fondacije.

Nikad dovoljno namirnica za javnu kuhinju u Banjaluci, kaže Subašić i napominje da ovih tri hiljade maraka znači još nekoliko stotina obroka za one koji mu svaki dan dolaze.

"Sad dijelimo 600 obroka dnevno, a vikendom hiljadu. Znači, svaki dan mi treba 300 hljebova, a u jedan obrok ide 120 kilograma krompira. Suvišno je i reći koliko nam znači svaka vrsta pomoći", kaže Subašić koji se saradnji sa Fondacijom nada i ubuduće, naročito što se tiče planova za izgradnju prvog socijalnog preduzeća u Ramićima.

Projekat koji bi trebalo da obezbijedi hranu za javnu kuhinju u gradu, ali i posao za one koji su, sticajem okolnosti, ostali na "maginama" života, u startu smo podržali i vjerujemo da ćemo i tu biti od velike pomoći, naglašavaju u humanitarnoj Fondaciji koja je nastala uz podršku Infinity Interantional Group.

"Prva sredstva koja doniramo uplatila je članica grupacije, kompanija Prointer ITSS. Godinama pratimo rad javne kuhinje koju su neke od naših članica pomagale na mjesečnom nivou, a Fondacija, kao kruna našeg društveno odgovornog poslovanja, i ubuduće će im biti pri ruci. Cilj nam je da radom na tri fronta - kroz fondove za mlade talente, javne kuhinje i pomoć djeci doprinesemo manjim socijalno-ekonomskim različitostima stanovništva i pomognemo tamo gdje je to najpotrebnije", kaže Mirjana Tepšić, direktorica GO FAR Fondacije.

Tri hiljade maraka, koliko je uručeno i Crvenom krstu u Banjaluci, dočekano je sa istom zahvalnošću i porukom da im je svaka pomoć dobrodošla, jer se sve teže izboriti da se svima kojima je to potrebno izađe u susret. I tamo će novac otići na hranu, tačnije, na prehrambene pakete za socijalno ugrožene porodice koje nisu na spisku javne kuhinje.

"Na naša vrata dnevno pokuca između 20 i 30 ljudi koji traže pomoć. Dosta ih je u poslednje vreme ostalo bez posla i preko naših mjesnih organizacija mi dolazimo do njih i, da tako kažem, uspijevamo da ugasimo požar. Grad je veliki i dosta je ljudi u stanju socijalne potrebe i zato nam saradnja sa Fondacijom zaista mnogo znači", kaže Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta Banjaluka.

Osim Mozaika prijateljstva i Crvenog krsta, Fondacija će obradovati i mališane. Tako će pomoć od po tri hiljade maraka dobiti Dom za nezbrinutu djecu "Rada Vranješević", organizacija SOS dječija sela i Nova generacija.

Prva sredstva su prikupljena zahvaljujući GO FAR aplikaciji "Koračaj za humanost". Svi oni koji su instalirali besplatnu aplikaciju, šetnjom ili trčanjem učestvuju u prikupljanju novca, a kompanije će i ubuduće "kupovati" svaki pređeni korak. Tačnije, za svaki kilometar biće donirana po jedna marka.

Iz Fondacije naglašavaju da na taj način svi možemo biti humanitarci i najavljuju da će i ubuduće biti podrška društveno odgovornim projektima i aktivnostima iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta.