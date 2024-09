Odbrojavanje je počelo – samo tjedan dana dijeli nas do Weekenda.17!

Rovinj je gotovo spreman, a vi?

Od 19. do 22. rujna najveći regionalni festival vraća se s najbogatijim programom do sad i dovodi više od 220 predavača i panelista iz cijelog svijeta!

Očekuje vas networking, pregršt inspirativnih predavanja, panela i – naravno, neizostavna zabava.

A evo i rasporeda sati.. Ups, partyja

ČETVRTAK

U niskom startu dočekajte Weekend fun koji je rezerviran za četvrtak, 19. rujna i donosi vrhunsku glazbu i sjajnu atmosferu.

Ove godine hrvatski reper Grše se vraća s ekipom i podiže atmosferu u Rovinju na novu razinu, a njegovi gosti iznenađenja pripremaju najluđi party Grše i prijatelji powered by Bumbu Rum Co.

Poznat po svojim hitovima Mamma Mia, Mangio Pasta, SIP, Forza, Grše obećava ludi provod!

PETAK

Da petak bude nezaboravan, pobrinut će se CineStar Channels koji slavi svoj 15. rođendan i dovodi svjetski poznatog nizozemskog DJ-a i glazbenog producenta Fedde Le Granda. Legendarnog DJ 2006. proslavio je hit „Put Your Hands Up For Detroit“ i nema šanse da ga niste čuli.

Okupite ekipu i dođite na prvi Pub kviz s poznatim Lovcem iz Potjere, Deanom Kotigom

Ove godine ljubitelji kvizova doći će na svoje jer HRT u suradnji s Weekendom po prvi put na festivalu organizira Pub kviz. Pozivamo vas da testirate svoje znanje i natječete se s najboljima u uzbudljivom Pub kvizu s jednim i jedinim, populatnim lovcem iz Potjere, Deanom Kotigom! Igrat će se u timovima od 3 do 5 natjecatelja, s maksimalno 10 timova.

Pridružite nam se u petak, 20.09 u 18 sati na Bar talk stageu dok krećemo na putovanje puno mozgajućih pitanja, duhovitih šala i zdravog natjecanja.

Ne propustite ovu fantastičnu priliku da sudjelujete i da pokažete svoje vještine i osvojite uzbudljive nagrade. Registrirajte se sada kako biste osigurali svoje mjesto na vrijeme na adresu [email protected]!

SUBOTA

Nema kraja iznenađenjima jer je stage u subotu, 22. rujna, rezerviran pjevačicu Miach, čiji hitovi Tempo, Trnci, SMS i Navike, rastu vrtoglavo iz dana u dan na ljestvici slušanosti.

Pripremi svoju Mastercard karticu za 10% popusta na svim šankovima

Na svim ugostiteljskim objektima u sklopu Weekenda plaćanje je moguće isključivo uz platne kartice. Weekend je i ove godine cards only festival, a plaćanje Mastercard karticom donosi 10% popusta na cijeli iznos kupnje na svim šankovima u sklopu festivala.

Bez brige, gladni sigurno nećete ostati…

Za sve gurmane – Weekend.17 nudi i vrhunske delicije! Kako ne biste morali napuštati prostor stare Tvornice duhana, pripremili smo Weekend Food Market powered by Aircash. Čekaju vas razne delicije koje će zadovoljiti svako nepce i sve kulinarske želje!

Jedna kotizacija vrijedi za sva četiri festivala, a sve informacije nalaze se na službenoj web stranici. Za lakše snalaženje na Festivalu skinite My.Weekend aplikaciju. Vidimo se u Rovinju!

