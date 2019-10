Održan jednodnevni štrajk u RMU Banovići, rudari u strahu za radna mjesta

BANOVIĆI - Uposlenici Rudnika mrkog uglja Banovići danas su održali jednosatni štrajk upozorenja u svakoj smjeni zbog neslaganja s odlukama Vlade FBiH kao većinskog vlasnika rudnika, a podržala ih je i Uprava rudnika.

Kao razloge za štrajk navode da federalna vlada ne želi potpisati kolektivni ugovor, da ne povećava neto satnicu niti cijenu uglja, da je donijela odluku da ovaj rudnik ulazi u koncern sa "Elektroprivredom BiH" i da se smanji broj zaposlenih, da Vlada više ne podržava projekat izgradnje Termoelektrane Banovići te da Vlada, kako kažu, vrši medijsko-inspekcijsku hajku na rudnik.

"Vlada je donijela odluku o donošenju programa o prestruktuiranju energetskog sektora u FBiH, u kojem predviđa ulazak RMU Banovići u koncern EP u kojem, između ostalog, navodi smanjenje broja uposlenih, predviđa otpuštanje radnika, smanjenje cijene uglja, a samim tim smanjili bi se i ukupni prihodi, što bi dovelo u pitanje funkcionisanje javnog, privrednog i nevladinog sektora u Banovićima, što je u potpunoj suprotnosti sa stavovima sindikata", rekao je Zijad Lačić, predsjednik Sindikalnog odbora.

Sindikalisti poručuju da će, ako bude potrebe, stupiti i u generalni štrajk.

Uprava ovog rudnika probleme adresira na federalnu vladu kao većinskog vlasnika i premijera Fadila Novalića.

"Po ovom prestrukturiranju koje je on ponudio Parlamentu, rok za sprovođenje treće faze je 30. juna iduće godine, a broj uposlenih bit će drastično manji. Ja kao direktor naravno da neću potpisati niti otpustiti nijednog radnika, sve dok redovno izmirujemo obaveze prema državi, dobavljačima, uposlenima. On može da me smijeni. To je njegovo pravo", izjavio je Munever Čergić, direktor RMU Banovići.

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je juče za agencije da niko od rudara iz Banovića neće ostati bez posla.