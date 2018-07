Održana Deveta "Rogoljska žetva"

GRADIŠKA - U Rogoljima je danas održana 9. etno-manifestacija "Rogoljska žetva 2018", na kojoj je veliki broj posjetilaca imao priliku da vidi prezentaciju starih običaja kosidbe i vršidbe žita.

"Rogoljskoj žetvi" prisustvovali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić i njegov pomoćnik Boris Pašalić, načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić i drugi predstavnici lokalne vlasti.



Mirjanić istakao je da je "Rogoljska žetva" vrlo značajna manifestacija i izrazio nadu da će i ubuduće biti održavana, te dodao da će je resorno ministarstvo podržati u svakom obliku.



On je rekao da će sugerisati na oplemenjivanju sadržaja manifestacije i omogućiti da ona bude snažnija, veća i bogatija.



"Rogoljska žetva 2018" se održava u slavu žetve, žita i hljeba, a prvi otkos napravio je upravo ministar Mirjanić.



On je rekao da je ove godine planiran prosječan prinos od oko pet tona i dodao da će ipak biti manji po obimu, ali i lošijeg kvaliteta nego ranije.



"Procjene govore da će prinos biti oko 4,5 tona, a da će za oko 18 odsto biti smanjen kvalitet, što je veoma bitno za opredjeljenje proizvođača za naredni period", rekao je Mirjanić.



On kaže da je ove godine za vrijeme žetve bilo mnogo padavina i da, umjesto da žetva traje 15 dana, poljoprivrednici ulaze u 40. dan, što je veoma nepovoljno za kvalitet žitarica.



Mirjanić je naglasio da padavine sa druge strane pogoduju kukuruzu, soji, povrću, krmnom bilju i drugim zasadima.



Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić rekao je da je "Rogoljska žetva" prilika da se građani prisjete baštine i početaka poljoprivredne proizvodnje.



"Imamo priliku da sa jedne strane vidimo stare eksponate i prisjetimo se početaka obrade zemljišta i proizvodnje hrane na našim prostorima, dok sa druge strane vidimo najsavremeniju mehanizaciju i tehnologiju u obradi i poljoprivrednoj proizvodnji", rekao je Adžić.



On je naglasio da je opština Gradiška, ali i Republika Srpska agrarna sredina koja napreduje zahvaljujući predsjedniku Srpske i Vladi koji imaju razumijevanja i podržavaju poljoprivrednu proizvodnju.



Adžić je istakao da će opština Gradiška i dalje podržavati manifestacije koje čuvaju kulturnu baštinu, istoriju i tradiciju, jer onaj narod koji čuva tradiciju i svoju zemlju - Republiku Srpsku.



Domaćin "Rogoljske žetve" Savo Vasiljević rekao je da ova manifestacija ima za cilj da starije podsjeti kako se nekad radilo, a mlađe nauči tradiciji.



"Posjetioci `Rogoljske žetve` imaju priliku vidjeti prikaz tradicionalnog načina kosidbe i vršidbe hljebnog žira srpom, kosom, kosačicom, samovezom, vršidbu na guvnu sa konjima i mašinom vršalicom", rekao je Vasiljević.



On je dodao da je ova manifestacija poznata širom Republike Sprske i dalje, a okuplja veliki broj posjetilaca.



U okviru "Rogoljske žetva 2018" održano je takmičenje u košenju i vezanju žita, bacanju kamena sa ramena, potezanju užeta i staroj tradicionalnoj igri - pirizanju.



Prisutni su imali priliku uživati u kulturno-umjetničkom programu, gastro i etno izložbi predmeta i poljoprivredne mehanizacije, te oruđa starih i više od 100 godina.



"Rogoljsku žetvu 2018" podržali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Vlada Srpske i Opština Gradiška.