JAHORINA - Na skijaškoj stazi Poljice na Jahorini večeras je održana "Trka poznatih ljubitelja Jahorine", koja je okupila oko 73 istinska zaljubljenika u skijanje, a otvorio ju je proslavljeni italijanski skijaš Alberto Tomba.

Prvo mjesto u muškoj kategoriji osvojio je Maksim Kusmuk, drugo Vladimir Lučić i treće Aleksandar Prović.



u ženskoj kategoriji Žana Novaković osvojila je prvo mjesto, drugo Mirjana Granzov, dok je treće mjesto pripalo Sari Lučić.



Marketing menadžer hotela "Termag" Nemanja Vučetić rekao je novinarima da je nastupilo 20 žena i 53 muškarca i da su u ovom hotelu ponosni što su jedan od organizatora "Trke poznatih ljubitelja Jahorine".



"Bio je veliki odziv građana i trka je na jednom mjestu okupila sve one koji zaista vole ovu planinu. Sve je proteklo u najboljem redu", rekao je Vučetić i dodai da su predvozači muške trke bili paraolimpijci Fahrudin Ćatović, Nijaz Memić i Jovica Goreda.



Vučetić dodaje da je od 20.00 časova do 20.30 časova predvićeno druženje sa proslavljenim skijašem Albertom Tombom.



Glumac Frano Lasić rekao je da cijeli život skija na Jahorini i obožava ovu planinu, ali da se nije danas takmičio već da je došao da podrži ovu akciju kako bi Jahorina ponovo postala olimpijska planina, kao što je bila.



Učesnik "Trke poznatih" pjevačica Ana Stanić kaže da je zadovoljna stazom, atmosferom, ljudima, te da je ovo odličan način da se promoviše Jahorina.



Osim Tombe, koji je bio glavna zvijezda trke, učestvovali su i brojne javne ličnosti, među kojima su skijaš Bojan Križaj, Jure Košir, Žana Novaković, Zvonimir Đukić Đule, Siniša Mihajlović, Marko Kusmuk, Ana Stanić, Miroslav Tanjga, Veseli Jevrosimović, Mihajlo Pjanović, Ognjen Koroman, Lajla Torlak, Neven Bošković i mnogi drugi.



Organizatori trke su Olimpijski centar "Jahorina", Udruženje hotelijera Jahorine i Turistička organizacija Istočno Sarajevo, uz podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske, te uz pomoć brojnih prijatelja domaćih kompanija.



Prijatelji "Trke poznatih ljubitelja Jahorine" su Radio-televizija Republike Srpske, Radio "Antena" Sarajevo, Radio "Miks", Nova banka, kompanije "M:tel", "Go pro", "Ap trend marketing solušns", "Prointer", "Plantaže", "Jelen pivo", "Majkrosoft", "Soni", "Gracija", "Petrol", "Ford", "Kompreks", Zlatara "Sofić", Restoran "Kibe", "Alfa sekjuriti" i mnogi drugi.