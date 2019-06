Održano otvoreno takmičenje u preskakanju prepona "Banjaluka 2019"

BANJALUKA - Otvoreno takmičenje u preskakanju prepona "Banjaluka 2019" održano je danas u Konjičkom klubu "Čokorska polja" kod Banjaluke u organizaciji Udruženja građana "Pomozimo djeci".

Konjički klub "Čokorska polja" ovom manifestacijom je obilježio 10. godišnjicu postojanja i okupio sve istinske ljubitelje konjičkog sporta u BiH.

U Udruženju "Pomozimo djeci" su kazali da je konjički sport u BiH, kao i u ostalim državama Balkana, još u razvoju, te da su veoma ponosni na činjenicu da uspijevaju organizovati ovakvo takmičenje svake godine i da se iz godine u godinu odaziva sve više takmičara.

Jedanaestogodišnja Mia Boškić, koja je učestvovala u takmičenju, rekla je da već dvije godine trenira jahanje u Konjičkom klubu "Čokorska polja".

"Na takmičenju se predstavila u disciplini 70 cm. Do sada sam imala pobjeda, imala sam mnogo drugih mjesta, trećih, ali i prvih", istakla je Boškićeva.

Maja Lolić, predsjednica Udruženja "Pomozimo djeci", rekla je da se takmičenje izvodilo u četiri kategorije, i to kaprili test i utakmice na 40 i 70 cm i jedan metar.

"Učestvovali su takmičari iz Srpca, Banjaluke, Visokog, Sarajeva i iz Gruda, ali i takmičari iz Finske kroz projekat 'Of Course, My Horse', koji se sprovodi kroz saradnju Konjičkog kluba 'Čokorska polja' sa Udruženjem građana "Pomozimo djeci" iz Banjaluke i u Finskoj sa Omladinskim centrom 'Anjala' iz Kouvole", rekla je Lolićeva za "Nezavisne".

Lolićeva je dodala da je učestvovalo oko 30 takmičara svih uzrasta, te je zahvalila sponzorima koji su pomogli da se ova manifestacija realizuje.

"Pokrenuli smo i projekat razvoja ruralnog turizma kroz promociju konjarstva. U seoska domaćinstva koja imaju konje dovodićemo turiste koji su ljubitelji konjarstva", istakla je Lolićeva.

Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture RS, koja je ovo takmičenje i otvorila, naglasila je da je konjički sport nešto po čemu treba da budemo prepoznatljivi.

"Prvenstveno zato što su u Konjički klub 'Čokorska polja' uključena i djeca školskog i predškolskog uzrasta, što je veoma važno za njihov rast i razvoj pored onog što donosi takmičarski konjički sport", kazala je Trivićeva.