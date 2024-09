Odstrijelio vepra teškog skoro 200 kg

PRNJAVOR - Jedan sasvim običan dan u lovu za Duška Miodanića iz Prnjavora pretvorio se odličan ulov kapitalca.

Naime, tokom ovonedjeljnog lova u reonu Vučijaka, odstrijelio je vepra teškog čak 192 kilograma.

"Negdje oko dva, tri sata trajao je lov. Psi su našli čopor divljih svinja i prvi sam prišao i odstrijelo ovog vepra. Bilo ih je još, a nešto kasnije pala su još dva, ustrijelili su ih moji drugari", kaže ponosno Miodanić za "Agroklub".

Od svoje sedme godine, priča on, druži se sa lovcima, pa dobro zna da u reonu u kome su lovili ove nedjelje, 22. septembra, ima veprova. Ipak, ni on, kao ni ostali lovci ni slutili nisu da on sada može biti toliko težak.

"Ali, evo sada smo vidjeli. Vaga je rekla svoje, 192 kilograma, što ga čini jednim od najvećih primjeraka odstrijeljenih na ovim terenima. Bilo je i većih veprova godinama unazad koje sam odstrijelio, ali nije to nikada išlo u javnost", navodi Miodanić, koji je sa 18 godina položio za lovca, tačnije 2005. godine, a do tada je bio pionir.

Dva manja vepra odstrijelili su Milivoje Milijaš i Milan Bogdanović, a sve zahvaljući vrhunskim psima.

Pored pomentog trojca u lovu su bili i Ranko Miodanić, Dalibor Miodanić, Borko Batinić, Miladin Njenjić, Miro Sestić, Dragiša Sančanin, Siniša Debeljak i Mladen Malešević.

