Oduzeli mu starateljstvo nad sestrom sa Daunom

LAKTAŠI - Nakon smrti naših roditelja postao sam staratelj sestre Ivane, djevojčice sa Daunovim sindromom, i to sam bio sve do trenutka kada je ona postala punoljetna. Tada mi je Centar za socijalni rad u Laktašima oduzeo starateljstvo, ogorčeno priča Dario Peričević (38) iz Trna, kod Laktaša.

Peričević tvrdi da njegova sestra Ivana nije sposobna za samostalan život i da sama donosi važne životne odluke, te ne shvata kako su mu mogli oduzeti starateljstvo.

"Ne razumijem zašto su mi oduzeli starateljstvo, nije bilo komisije, samo su odlučili da ona može da bude samostalna, a to nije istina. Ona je djevojka sa Daunovim sindromom i s tim će da živi cijeli život, potrebna joj je stalna pažnja i neko da se o njoj stara", rekao je Peričević u ispovijesti za "Nezavisne".

Dodaje da ga najviše brine šta će biti u slučaju da Ivana mora da donese neku važnu odluku.

"Šta ako, ne daj bože, mora hitno na operaciju? Ko će donijeti odluku da li ide na operaciju? Ko će potpisati dopuštenje da ima operaciju? Ivana? Ona nije sposobna da tako bitne odluke samostalno donosi", iskren je Peričević.

Dodaje da smatra da je ovo administracijska i zakonska greška.

"U Centru za socijalni rad u Laktašima rekli su mi da je sve zakonski ispravno, u šta ni ne sumnjam, ali smatra da onda zakon nije u redu", kazao je Peričević.

Sestra će i dalje da živi s njim, a dodaje da je srećom njihova baka još živa, pa su Ivana i baka jedna drugoj oslonac dok je on na poslu.

"Razočaran sam u sistem. Nakon 18. rođendana su joj oduzeli i dječji dodatak od 80 KM, mada se Ivana još školuje", objašnjava Peričević.

Vladimir Makarić, direktor Centra za socijalni rad u Laktašima, kaže da su postupili po zakonu.

"Peričević je upućen na dalje postupanje. U njegovom slučaju treba da podnese zahtjev sudu da se preispita poslovna sposobnost njegove sestre i da se na osnovu toga odredi stalni staratelj ukoliko sud odluči da je to potrebno", rekao je Makarić.

Takođe dodaje da je dječji dodatak greškom ukinut, ali da je greška ispravljena i da će Ivana primati dječji dodatak do kraja školovanja.

"To je bila greška u sistemu. Kada su dokumenta unošena u sistem došlo je do greške prilikom unosa, ali je ta greška ispravljena. Ivana Peričević će ponovo ostvariti to pravo. Biće joj isplaćeni zaostaci za period u kojem nije primala i ponovo će primati 80 KM dječjeg dodatka do kraja školovanja", kaže Makarić za "Nezavisne".

Zoran Jelić, upravnik Centra za rehabilitaciju i habilitaciju osoba sa Daunovim sindromom, kaže da je upoznat sa slučajem Peričevića, te da su iz ovog centra već ranije ukazivali na zakonske nepravilnosti.

"Mi smo se više puta žalili i upućivali apelacije Skupštini da se zakon promijeni, ali je na tome stalo. Mnogi roditelji ne znaju da se osobi sa Daunovim sindromom kada napuni 15 godina odredi staratelj iz Centra za socijalni rad, koji može da bude staratelj za 30, 50 ili 100 osoba sa Daunovim sindromom", objašnjava Jelić.

Dodaje da roditelji takođe nisu svjesni da ukoliko osoba sa Daunovim sindromom ima neku imovinu na svoje ime, a radno je nesposobna i staratelj je Centar za socijalni rad, ta imovina pripadne upravo Centru.

"Kada osoba sa Daunovim sindromom napuni 18 godina roditelji moraju podnijeti zahtjev sudu, tužiti Centar za socijalni rad i oni vrate starateljstvo roditeljima. Peričevića očigledno niko nije uputio, trebalo je da se žali već s Ivaninih navršenih 15 godina i ova situacija se mogla izbjeći", kazao je Jelić.

Program "Život u zajednici"

Zoran Jelić, iz Centra za rehabilitaciju i habilitaciju osoba sa Daunovim sindromom, rekao je da je ovaj centar pokrenuo program "Život u zajednici" u Banji Vrućici za osposobljavanje osoba s Daunovim sindromom.

"To je u suštini program rehabilitacije i osposobljavanja osoba sa Daunovim sindromom za samostalan život", rekao je Jelić.