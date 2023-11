Ogiju hitno potrebna pomoć dobrih ljudi

Ognjenu Ogiju Drljči (7) hitno je potrebna pomoć dobrih ljudi.

Na društvenim mrežama pojavio se apel za skupljanje pomoći kako bi Ogi otputovao u Francusku na dalje liječenje.

Kako je navedeno, Ogi boluje od teškog oblika epilepsije te je nastavak liječenja moguć u Francuskoj ali su troškovi putovanja i liječenja visoki.

Ogi treba da poleti za Francusku 27.11.2023. ostalo je još malo vremena za prikupljanje novca.

Svi koji žele i imaju mgućnost da pomognu mogu to učiniti na bankovne račune Ogijevog oca.

Na fotografiji su brojevi računa.

Ogi je obolio 2018. godine a do sada se liječio u Republici Srpskoj i Srbiji.

Na prkingu na Staroj autobuskoj stanici u Banjaluci postavljene su kutije u koje građani mogu da stave novac kako bi pomogli u prikupljanju sredstava.

U objavama na društvenim mrežama navodi se da je za Ogija i njegove roditelje, rezervisan smještaj u Beogradu i uslugu prevoza od autobuske do smjestaja, od smjestaja do aerodroma, u povratku od aerodroma do smjestaja i sutradan od smjestaja do autobuske.

Ali, kako se dodaje njegovi roditelji su nezaposleni jer je neophodno da 24h budu uz njega. Žive od pomoći prijatelja uz izazovnu borbu sa bolešću dječaka.

Kako se dodaje, ovim divnim ljudima je važan svaki dinar, svaka marka, svaki gram pažnje, podrške i osjećaj da nisu sami u ovoj borbi.

