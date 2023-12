Oglasila se Sebija Izetbegović nakon incidenta sa čuvarom bolnice

SARAJEVO - Bivši direktor KCUS-a Sebija Izetbegović odbacila je optužbe predsjednika Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a Senada Sadikovića koji je od v.d. generalnog direktora ove ustanove Alena Pilava i predsjedniku Upravnog odbora ustanove Benjamina Kulovca zatražio dodatne informacije u vezi sa "napadom Sebije Izetbegović na zaštitara".

Izetbegović je u reakciji objavljenoj na zvaničnoj Facebook stranici navela kako je nastavlja “medijska satanizacija i haranga” protiv nje. Dodala je kako “dio medija, koji otvoreno navija za Trojku, ponovo se bavi izmišljotinama o meni, ima za cilj skrenuti pažnju sa svih afera nametnute vlasti”.

“Recept je isti: prvo me optuže bez ikakve provjere, ispišu serije tekstova bez ikakvog dokaza, a onda me, kao, zovu da demantujem, prilažuci neki snimak koji baš dokazuje sve suprotno. Na snimku od 6 sekundi, da ponovimo, ja sam – oborilla motorolu, pljunula ga, psovala i izgovorila druge pogrdne riječi a on se čak i ne sjeća šta sam mu rekla”, navela je Izetbegović.

Te je nastavila:

“Ko i zašto je nagovorio zaštitara KCUS da radi i govori ovo što čitam i o čemu mi novinari šalju upite? Kad zaštitaru kažete da mu je ponašanje ružno i da mora postupati po pravilu službe, pristojno izaći i odgovoriti svakome ko dođe na kapiju, to nije napad to je moja obaveza (primljen je na posao u mojem mandatu) – i to je 6 sekundi. Na snimku od 6 sekundi ne vidi se ništa drugo. Ne postoji niti jedan zaštitar u KCUS koji je ikada imao bilo kakav problem, a da ja nisam pomogla ako sam saznala za to. Čak i kad su imali sukobe za nervoznim posjetiocima trudila sam se da im pomognem, mada to nije bila moja obaveza. Od trenutka dolaska u KCUS pobrinula sam se da dobiju adekvatnu opremu, odjeću i obuću, da dobiju adekvatan smještaj i da ne stoje na kiši i snijegu po danu i po noći, kako su godinama stajali”.

Izetbegović je navela kako će svaki od njih (zaštitara) potvrditi njene riječi…

“Zaštitari KCUS su prvo lice ustanove, mislim da ih ima ukupno 60-62. To su ljudi koji su časno i vrijedno radili prilično težak posao i to sam uvijek isticala i poštovala. Zašto je ovaj jedan spreman da radi ovakve gluposti to treba njega pitati. Da li ga je neko nagovorio? Ponudio neku bolju poziciju ili kapiju? Šta god bilo, nije pametno da pije toliko tableta za smirenje jer to možda radi i inače, što znači da možda i nije za taj posao? Ako pije toliko tableta, ne sjeća se riječi i događaja koji su se tek dogodili, on bi morao na ponovnu psihološku i zdravstvenu provjeru jer samo psihički stabilni ljudi mogu biti zaštitari, i zbog ustanove, i zbog posjetilaca, a i zbog njih samih. Da bi bili sigurni”, zaključila je Sebija Izetbegović bivši direktor KCUS-a, u reakciji na optužbe.

Podsjećamo, predsjednik Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a Senad Sadiković obratio se novoj upravi zatraživši dodatne informacije i reakciju na navodni napad bivšeg direktora Sebije Izetbegović na čuvara KCUS-a. Kako tvrdi u svom dopisu – do napada je došlo prije dva dana (5. decembra), ujutru kada je Izetbegović pokušala ući na kapiju koja je namijenjena za ulaz dostavnih vozila i generalnog direktora KCUS-a, kao i drugih vozila čiji je ulaz u KCUS najavljen, piše N1.

