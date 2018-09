Oglasila se majka jednog od dječaka sa fotografija: Moj sin nije zlostavljao mačku

SARAJEVO - Na društvenoj mreži Facebook pojavile su se uznemirujuće fotografije s Vojničkog polja u Sarajevu, na kojima se vidi pet dječaka od kojih jedan maltretira mačku.

Redakciji "Radiosarajevo.ba" se javila jedna od majki dječaka s fotografija.

Ona kaže da je njen sin kolateralna šteta i da joj je žao što se sve dogodilo.

"On je govorio da se to ne radi, ali su mu pojedini dječaci kazali da se ne miješa. Moje dijete od sinoć plaće. Mi u stanu imamo tri papagaja, doskora je imao i psa. On voli životinje. Apelujem na sve, ako su ljubitelji životinja, djecu treba zaštiti", kazala je ova majka.

Ona se nije željela predstaviti, ali je zamolila sve da se njeno dijete zaštiti.

"Sin mi ne izlazi iz kuće, jer se boji. Slučajno je bio na snimku. Ovo je otišlo predaleko, jer mi se sinu sada prijeti. Zamolila bih sve da prestanu i loše komentirati na društvenim mrežama i da se sve što prije zaboravi", dodala je ona.

(Radiosarajevo.ba)