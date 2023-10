Oglasila se nastavnica koju je učenik pogodio kamenom

BIJELJINA - Nakon što je učenik sedmog razreda Osnovne škole (OŠ) "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina povrijedio nastavnicu Danijelu Lazić pogodivši je kamenog u glavu, oglasila se i ona putem društvenih mreža i rekla svoju stranu priče.

Prema njenim riječima ona učenika nije ni poznavala, niti mu predavala, te ju je on bez ikakvog povoda napao i povrijedio.

"Da, ja sam ta nastavnica koju je nepoznati maloljetni učenik, visok, (da sam pomislila da je srednjoškolac), napao ogromnim kamenom od oko 10 -15 cm prečnika, a ne običnim kamenčićem, i to je uradio sa udaljenosti od oko metar, metar i po, i udario me u glavu, ne razmišljajući da je napao na nečiji život. Rečeno mi je da je imao pune džepove kamenja, kao i to da su nađene odbačene makaze u blizini. Cijeli događaj je snimila i školska kamera. Ja sam ta koja ga nikad u životu, ni u školi nije vidjela, niti mu predavala, niti se srela sa njim jer smo suprotne smjene. Ja sam ta koju je pomenuti maloljetnik napao bez ikakvog motiva, onako mučki, neočekivano, direktno u lice, ne razmišljajući da može da ubije osobu koja je samo htjela da profesionalno odradi taj poslednji čas, prisustvuje Nastavničkom vijeću i požuri kući da se čuje sa svojim djetetom...", napisala na svom Fejsbuku Danijela Lazić.

Dodala je da se svako mogao zadesiti kao i ona na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme i čiji je život bio ugrožen.

"Ja sam ta koja je mogla biti bilo ko, ko se zatekao u školi, možda i neko dijete koje bi se našlo kao i ja u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu. Kažu mi, možda je tako spriječen dalji planirani napad na bilo koga u školi... Ja sam ta čiji je život bio ugrožen ovim napadom. Možda sam samo imala sreće što sam živa, što možda ne bi bilo da me pogodio u slijepoočnicu ili potiljak", kategorična je ona.

Ističe da joj je nevjerovatno da se krivica svaljuje na prosvetare.

"Žao mi je što se traže motivi, i krivica svaljuje na prosvetare, a ne vidi prava istina u sunovratu društva i porodice u globalu. Zašto je ovo učinilo to dijete? Zašto je planirao nekome ugroziti ili oduzeti život, pa je ponio taj ogroman kamen? Ko to zna, možda ni on sam ne zna?! Razloge i krivca neka traže nadležne institucije, a ne da se traže nagađanja i mišljenja neukih i neobaviještenih ljudi po društvenim mrežama", navodi ova nastavnica.

Lazićka kaže da se ovo moglo desiti svakome, te da se svi trebaju zapitati šta društvo i zajednica mogu da urade kako se ovakve stvari ne bi ponavljale i kako bi se izborili sa nasiljem po školama.

Podsjećamo, učenik sedmog razreda Osnovne škole (OŠ) "Knez Ivo od Semberije" u Bijeljini koji je povrijedio nastavnicu pogodivši je kamenom u glavu nalazi se na posmatranju u Banjaluci, a povrijeđena nastavnica D.L. je u stabilnom stanju, rekao je direktor škole Radenko Savić.

